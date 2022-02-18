РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Комплекс по переработке строительных отходов в селе Долматово Домодедова соответствует экологическим стандартам, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов совместно с председателем комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимиром Шапкиным и гендиректором компании «Промышленный экологический оператор» Николаем Белоглазовым осмотрели комплекс по переработке смешанных строительных отходов в селе Долматово.

«Этот объект – пример высокотехнологичного рециклинга. Он полностью соответствует тем экологическим стандартам, которые мы разрабатывали для подобных предприятий. Особенность комплекса в том, что он может выполнять самый широкий спектр работ: очистку загрязненных грунтов, дробление лома бетона, кирпича и асфальта, измельчение древесины, резины и других материалов, магнитную сепарацию с извлечением металлов, сепарацию фракций разной плотности и так далее. Это позволяет извлечь из массы отходов максимальное количество материалов, пригодных для вторичного использования», - сказал Фирсов.

Министр экологии также отметил тщательный подход компании к вопросам экологической безопасности. При въезде на территорию организован контрольно-пропускной пункт, где осуществляется взвешивание, регистрация грузов и входящий радиационный контроль. К нему подведена подъездная дорога, созданы реверсные карманы для транспорта, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 миллионов рублей.

Этот комплекс стал 15-й площадкой для переработки смешанного строительного мусора, открытой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Комплекс ввели в эксплуатацию в конце прошлого года и уже вышел на плановую мощность.