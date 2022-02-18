РИАМО - 18 фев. Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии завершено на 86%, он считается самым сложным и глубоким во всем проекте, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пятницу столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел процесс строительства станции «Марьина Роща», который находится на этом участке.

«Достаточно сказать, что станция «Марьина Роща» будет иметь самый длинный наклонный ход эскалатора в московском метро – 130 м. Кроме того, в нынешнем году мы планируем завершить строительство одноименной станции МЦД-2», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в будущем проект будет функционировать как большой транспортно-пересадочный узел.

Создавать участок БКЛ между станциями «Нижегородская» и «Савеловская» начали в 2017-2018 гг. Его длина — 15,9 км.

Всего на этом участке 7 станций – «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». Также там есть соединительная ветка в депо «Нижегородское».