РИАМО - 18 фев. Новый стандарт строительства железнодорожных переходов в Подмосковье сделает их комфортнее для граждан, людям будет удобнее подниматься с тяжелыми сумками на лифтах, а то, что переход будет крытым, защитит людей от осадков, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах создания переходов через железную дорогу в Подмосковье. Так, переход должен быть крытым, с шириной коридора не меньше 4 м, с грузовыми лифтами.

«Не стоит отрицать тот факт, что для успешного развития Подмосковья важно, чтобы каждая сфера жизнедеятельности общества развивалась. Это касается и дорожно-транспортного комплекса. <...> Жителей, которые живут в населенных пунктах, расположенных рядом с железнодорожными путями, в первую очередь волнует наличие безопасных и комфортных транзитных надземных переходов», - сказал Коркин.

Он отметил, что разработанные стандарты строительства переходов через железную дорогу позволят сделать их комфортнее.

«Теперь переход обязательно должен быть крытым, поскольку это позволит защитить людей от возможных погодных осадков. Ширина же самого перехода с учетом большой пропускной способности должна быть не менее 4 метров. А сам переход должен быть оснащен грузовым лифтом, позволяющим использовать возможность любому подняться на нем с коляской, велосипедом или же тяжелыми сумками», - отметил Коркин.

По его словам, за последние 5 лет на территории Московской области построили 20 надземных переходов через железнодорожные пути. С 2022 по 2024 годы уже по новым стандартам планируется построить 14 надземных переходов и 30 одноуровневых.

Губернатор ранее на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов поручил разобраться с подъемниками на переходе через железную дорогу в Балашихе, где установлен подъемник, а не лифт, и жители не могли им полноценно пользоваться.

«Лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли спокойно им пользоваться. А вот этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», — подчеркивал губернатор.

Он поручил устанавливать лифты на ж/д переходах в Подмосковье вместо подъемников.