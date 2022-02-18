РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В МУ МВД России «Люберецкое» оказывают государственную услугу по добровольной дактилоскопической регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и его личности.

Такую процедуру проводят с целью защиты интересов человека и обеспечения его законных прав. Каждому гражданину, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.

Данные являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии со статьей 7 Федерального закона №152 «О персональных данных». Услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Обратиться за проведением процедуры можно в здании №7А на улице Котельническая.