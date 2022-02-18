РИАМО - 18 фев. В Московской области ветеринарные врачи провели более 1,5 тыс. УЗИ-исследований. Высокотехнологичное оборудование региона соответствует актуальным стандартам ветеринарной медицины, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

УЗИ-диагностика обладает высокой информативностью и доступностью. В Подмосковье такое обследование проводят для питомцев в 48 государственных клиниках. Врачи проходят курсы повышения квалификации и ведут профильный прием.

Перед приходом на прием питомца необходимо подготовить к процедуре. Нужно, чтобы при плановом УЗИ-исследовании кишечник животного был опорожнен, а мочевой пузырь – умеренно наполнен.

Оформить заявку на прохождение УЗИ-диагностики питомца можно по телефону центра Государственной ветеринарной службы: +7 (495) 668-01-25.

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