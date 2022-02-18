РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Пенсионеров в подмосковном Красногорске пригласили присоединиться к проекту «Активное долголетие», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Стать членами могут пенсионеры, постоянно зарегистрированные на территории Московской области: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

В рамках проекта для участников клуба проводятся занятия по пению, музыке, танцам и другим видам творчества, а также пожилые люди занимаются повышением компьютерной грамотности. Также можно заняться скандинавской ходьбой и плаванием, поиграть в настольные игры.

Занятия проходят в центре Активного долголетия по адресу: улица Заводская, дом №4, а также в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: улица Октябрьская, дом №1. Еще занятия проходят в муниципальных учреждениях культуры и спорта на территории городского округа Красногорск.

С расписанием занятий и месте их проведения можно ознакомиться на сайте «Активное долголетие в Подмосковье».

В соответствии с графиком, дважды в неделю на постоянной основе проводятся экскурсии по достопримечательностям Московской области.

Ознакомиться с графиком и записаться на экскурсии можно через мобильное приложение «Соцуслуги» или по телефону Красногорского центра социального обслуживания: 8(495)561-32-51.



