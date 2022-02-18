РИАМО - 18 фев. В Подмосковье и столице с 03:00 19 февраля до 03:00 21 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В регионе 19 февраля будет облачно, гололедица, днем прогнозируются дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. Ночью температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – плюс 2 – плюс 4.

Облачная погода сохранится и 20 февраля. Также пройдут дождь и мокрой снег, ветер будет дуть с порывами до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут плюс 1 – плюс 3, днем – от плюс 2 до плюс 4 градусов.

21 февраля ожидается облачная погода с небольшими осадками (дождь, мокрый снег), утром прогнозируется гололедица. Ночная температура будет в пределах минус 1 – плюс 1 градуса, днем - от плюс 2 до плюс 4.