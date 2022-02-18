РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу побывал в новом детском саду в микрорайоне Новое Павлино подмосковной Балашихи.

Дошкольное учреждение рассчитано на 150 детей.

«Дома в микрорайоне Новое Павлино активно сдаются: потребность в социальных объектах растет. Сегодня мы посетили новое дошкольное отделение, которое открылось в этом жилом комплексе. Это уже второй детский сад в микрорайоне», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что детское учреждение оборудовано всем необходимым.

«Здесь есть и музыкальный зал, и зал физкультуры, медицинский блок, игровые площадки. Всего здесь работает 6 групп, которые позволяют вместить 150 ребятишек», - отметил спикер Мособлдумы.

В настоящее время в Балашихе функционируют 19 садов и 44 дошкольных отделения при школах, которые посещают 31 тыс. воспитанников.

В прошлом году в муниципалитете было создано 2 610 мест в садах, построено 4 садика. В нынешнем году планируют открыть еще 3 дошкольных учреждения. Всего же в области в 2022 году будет построено 22 детских сада.