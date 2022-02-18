С началом пандемии коронавируса жизнь в значительной степени изменилась. Многие горожане стараются избегать людных мест, а походу в супермаркет предпочитают онлайн-покупки. Поэтому уже третий год люди активно пользуются экспресс-доставкой продуктов и готовой еды. Для того чтобы курьеры могли в кратчайшие сроки доставлять заказы, товары хранятся в специальных «темных магазинах» – дарксторах. Обозреватель РИАМО отправилась в один из дарксторов компании «Самокат» и выяснила, как происходит весь процесс – от заказа до доставки.

Залог быстрой доставки

Федеральный сервис «Самокат» работает по принципу экспресс-доставки товаров. В столице среднее время ожидания составляет от 15 до 30 минут. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам – специальным помещениям с различными продуктами, бытовой химией и другими предметами первой необходимости. По сути, это супермаркеты, но без покупателей – туда могут попасть только товароведы, которые собирают заказы и передают их курьерам. Находятся дарксторы, как правило, не далеко за городом, а непосредственно в жилых кварталах.

Первый в мире даркстор появился вначале 2000-х годов в Лондоне, но тогда развить этот формат так и не удалось. В России первый даркстор открылся в 2015 году, но особую популярность этому виду торговли обеспечила пандемия. Так, еще в 2020 году режим самоизоляции привел в интернет-магазины порядка 10 миллионов покупателей, и с тех пор эта цифра только растет.

Первый даркстор у «Самоката» появился в 2018 году в Санкт-Петербурге, а около четырех лет назад сервис начал работу в Москве. Сейчас в столице и 20 городах Подмосковья их насчитывается порядка 300. А сегодня Самокат объявил о выходе в дальние города региона – курьеры-партнеры сервиса начали доставлять заказы в Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Ногинске.

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Как устроены дарксторы «Самоката»

Даркстор площадью 160 квадратных метров в поселке Отрадное городского округа Красногорск открылся в ноябре 2021 года. По словам его директора Дениса, в дарксторах «Самоката» товары группируют по частоте заказов: вначале стоят те, которые выбирают чаще всего, и далее по убывающей. Так, первыми расположены молочная продукция, мороженое и готовая продукция. Далее следуют кондитерские изделия, заморозка, а также чай и кофе. В самом конце стоят напитки, так как в настоящее время для них не сезон, и пятилитровые бутылки воды для того, чтобы не носить их по всему магазину. Кроме того, отдельно стоят товары для животных и бытовая химия.

Благодаря тому, что дарксторы находятся в жилых кварталах, а их ассортимент пополняется ежедневно, покупатели в кратчайшие сроки получают свежую и качественную продукцию. В целом ассортимент дарксторов «Самоката» разный в зависимости от региона. В каждом насчитывается более 2500 товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Это продукция разных производителей, причем около трети – собственной торговой марки «Самоката».

Ассортимент адаптируется автоматически. Например, изначально в дарксторе в поселке Отрадное был более узкий ассортимент готовой продукции, но из-за большого спроса его расширили.

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Сборка заказов

Оформление заказов в «Самокате» происходит через мобильное приложение. Как только заказ будет сформирован и оплачен, в дарксторе звучит характерный сигнал для товароведа. Увидеть адрес заказа он может на смартфоне, который прикреплен к тележке с боксами. Товаровед оперативно сообщает адрес курьеру, чтобы тот мог вбить его в своем навигаторе.

«Там списком указаны позиции, которые заказал клиент, но они расположены в таком порядке, как они лежат у нас на складе. Даже если сначала человек заказал хлеб, в приложении первой будет молочка», – рассказал Денис.

Затем товаровед надевает специальное кольцо-сканер и приступает к сборке. Это кольцо подходит как для правши, так и для левши – оно позволят оперативно пробивать товары.

«У нас регламент десять секунд на сбор одной позиции. Берем товар, нажимаем на кнопку на кольце, и он считывается. Один пик раздался и все – товар загрузился в этот заказ. Далее сканируем каждый товар этим кольцом», – объяснил директор даркстора.

По его словам, оперативность достигается за счет того, что сотрудники знают, где находится товар. Продукция, в свою очередь, должна быть привязана к определенному месту и вовремя пополняться.

Раскладка по пакетам происходит по нормам СанПиНа и Роспотребнадзора. В частности, бытовая химия обязательно должна лежать в отдельном пакете. Однако клиент и сам может написать комментарий с просьбой положить что-то в отдельный пакет.

После сборки всех заказанных продуктов товаровед нажимает на кнопку «завершить ввод боксов». Таким образом каждый товар будет лежать в определенном боксе со штрих-кодом. В одном заказе может быть до трех боксов, а если заказ более объемный – его принесут сразу несколько курьеров.

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Работа курьеров

Курьер с помощью штрих-кода, указанного на боксе, будет знать, кому какой заказ отдавать. Собрав рюкзак, он отправляется по адресу доставки. Кстати, в его рюкзак помещается до трех заказов – именно столько он может доставить за один раз. Скорость доставки у «Самоката» довольна высокая. Так, на расстояние до 2,5 километра доставляют за 15 минут, а на расстояние до пяти километров – за 30 минут.

Зачастую клиенты оформляют бесконтактную доставку. Тогда курьер оставляет товары у двери, фотографирует заказ и закрывает его. Клиенту приходит уведомление – так он понимает, что доставка на месте, и идет ее забирать. Далее курьер следует обратно в даркстор, где будет ждать следующий заказ.

Всего в одной точке может работать от четырех до 25-30 курьеров. Все зависит от числа заказов и опытности доставщиков. Пик заказов приходится на вечер – с 19:00 до 22:00. Утром заказывают готовую продукцию. Если же говорить о времени года, то в холодное время, да и просто в плохую погоду, число заказов, как правило, увеличивается.

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