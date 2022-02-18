РИАМО - 18 фев. Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney (входит в экосистему Сбера) Андрей Васильев рассказал, что сэкономить при покупке подарков на 8 марта и 23 февраля можно, покупая товары онлайн, при использовании кешбэка и с помощью скидок, сообщает пресс-служба организации.

При покупке товаров в онлайн-магазине можно сравнить цены и характеристики. А также иногда в интернет-магазинах бывают хорошие скидки. Еще некоторые магазины могут дать скидку в 10% на первый заказ через приложение.

Кроме того, хорошим способом экономии денег является кешбэк. С его помощью можно вернуть часть потраченных денег. Иногда возвращается до 20% от потраченной суммы.

У пользователей ЮMoney также есть возможность получить двойной кешбэк.

Кроме того, для выгодности покупки можно сравнить цены в маркетплейсах и выбрать наиболее подходящий вариант. На таких площадках очень часто можно купить практически любой товар с хорошими скидками, а еще там есть возможность потратить персональные бонусы.

В прошлом году общее количество покупок перед 8 марта было в 2,5 раза больше, чем перед 23 февраля. Такие выводы сделаны ЮMoney на основе анализа более чем 30 млн платежей за неделю до праздников в 2021 году.

А перед 23 февраля в 2021 году вырос спрос на путевки, спорттовары, игровые товары и уходовую косметику.