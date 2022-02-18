РИАМО - 18 фев. Пласт снега с крыши одного из зданий в подмосковных Бронницах упал на женщину с двумя детьми, в результате чего они получили травмы и были госпитализированы. Информацию об этом инциденте проверят в ГСУ СК России по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, одному из получивших травмы детей 2 года, другому ребенку 6 лет. Сейчас женщина с детьми находится в медицинском учреждении.

В ходе проверки СК установит обстоятельства и причины произошедшего. Следователи осмотрят место происшествия, проведут опрос свидетелей и пострадавших.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.