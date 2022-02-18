РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В нынешнем году для 16 школ Люберец закупят мультимедийное оборудование на сумму 37,8 млн рублей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год.

«В гимназии №18, школах №№47 и 48 созданы дополнительные центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для организации учебного процесса закуплены многофункциональные интерактивные панели, ноутбуки, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, новая мебель. В текущем году в проекте примут участие школы №№59, 23 и 55. В реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» приняли участие 13 школ. Приобретены компьютеры и мультимедийное оборудование на общую сумму 37,8 млн рублей, что позволит расширить интерактивность обучения. В этом году в проекте участвуют еще 13 школ», - сказал Ружицкий.

Он также отметил, что для 28 образовательных учреждений приобретены компьютеры, мебель, малые архитектурные формы и интерактивные веранды на общую сумму 20 млн рублей.