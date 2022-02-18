РИАМО - 18 фев. Переход к проактивному предоставлению льгот и социальных услуг в сфере ЖКХ потребует серьезной работы от властей, но это необходимо, сообщил РИАМО председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить в регионе проактивное предоставление государственных услуг, в частности, льгот на оплату услуг ЖКХ.
Он отметил, что до последнего времени, несмотря на сокращения звеньев в цепочке оформления решений по предоставлению льгот, требовалось личное участие гражданина в оформлении положенных ему льгот, соцвыплат.
«Разумеется, на первом этапе, потребуется настройка механизмов, но уверен, что команда губернатора справится и с этой сложнейшей задачей», - заключил Голубев.
Ранее Воробьев отмечал, что человеку при получении социальных госуслуг ничего не нужно делать самому.
Президент РФ Владимир Путин ранее ставил задачу внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что государственные услуги должны предоставляться в режиме одного окна и проактивно.
В Подмосковье планируют ввести проактивное предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ. Жителям не нужно будет подавать заявление на получение льготы, они будут получать уведомления о том, что им положена скидка на оплату коммунальных услуг.
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