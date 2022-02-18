РИАМО - 18 фев. Переход к проактивному предоставлению льгот и социальных услуг в сфере ЖКХ потребует серьезной работы от властей, но это необходимо, сообщил РИАМО председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить в регионе проактивное предоставление государственных услуг, в частности, льгот на оплату услуг ЖКХ.

«На сегодняшний день Подмосковье готово обеспечить прорыв в механизме предоставления соцуслуг в проактивной форме, автоматически оформляя их для наших жителей», - сказал Голубев.

Он отметил, что до последнего времени, несмотря на сокращения звеньев в цепочке оформления решений по предоставлению льгот, требовалось личное участие гражданина в оформлении положенных ему льгот, соцвыплат.

«Разумеется, на первом этапе, потребуется настройка механизмов, но уверен, что команда губернатора справится и с этой сложнейшей задачей», - заключил Голубев.

Ранее Воробьев отмечал, что человеку при получении социальных госуслуг ничего не нужно делать самому.

«Не должно быть волокиты и промедлений», — подчеркивал губернатор.

Президент РФ Владимир Путин ранее ставил задачу внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что государственные услуги должны предоставляться в режиме одного окна и проактивно.

В Подмосковье планируют ввести проактивное предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ. Жителям не нужно будет подавать заявление на получение льготы, они будут получать уведомления о том, что им положена скидка на оплату коммунальных услуг.