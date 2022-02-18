РИАМО - 18 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что борьба с нелегальной миграцией в РФ требует особого внимания властей и эта тема обсуждается на уровне руководства страны. Об этом сообщает kp.ru.

«Мигранты - это те, кого мы приветствуем. А нелегальные мигранты - это та среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности и требует особого внимания властей», – сказал Песков.

По его словам, совершенно естественно, что такая тема обсуждается на высоком уровне в России.

На этой неделе глава государства Владимир Путин высказался по теме нелегальной миграции на заседании коллегии министерства внутренних дел. Он поручил высылать мигрантов из страны за экстремизм и преступления.