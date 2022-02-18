РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Холодное водоснабжение на ряде улиц микрорайона Опалиха подмосковного Красногорска восстановили днем в пятницу, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Ранее сообщалось о перекрытии холодной воды на улицах Чапаева, Широкой, Оптиков, Лермонтова, Свердлова, а также в Широком и Физкультурном переулках микрорайона Опалиха. Причиной отключения воды в домах стала утечка на водопроводе.

«Восстановлено (холодное водоснабжение - ред.)», - говорится в сообщении.