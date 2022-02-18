РИАМО - 18 фев. Специалисты выполнили свыше 50% от всего запланированного объема работ по рекультивации мусорного полигона «Каурцево» в Наро-Фоминском округе. Работы на объекте ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Работы на полигоне идут в соответствии с графиком. Завершаются самые трудоемкие работы: формирование тела и обустройство подпорных стен, готовность их составляет, соответственно, 90 и 97%. Хорошими темпами идет строительство системы сбора фильтрата и водоотведения, готовность превышает 80%», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Полигон «Каурцево» начали рекультивировать в октябре 2020 года. За время работы на нем скопилось более 2 млн кубометров отходов, площадь полигона превышает 10 га.

В рамках рекультивации на объекте будут обустроены система активной дегазации и система сбора фильтрата методом обратного осмоса. Плановый срок завершения работ – октябрь 2022 года.