РИАМО - 18 фев. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предоставляет производственную практику для студентов вузов. В перспективе такое сотрудничество может помочь студентам в трудоустройстве, сообщает пресс-служба ведомства.

«В период прохождения практики будущие ветеринарные специалисты знакомятся с работой государственной ветеринарной службы, работой подразделений и отделов. После успешного прохождения практики, студентам предлагается возможность дальнейшего трудоустройства», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На базе государственных бюджетных учреждений ветеринарии регионального Минсельхоза практикуются учащиеся Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии, МВА имени К. И. Скрябина и студенты ветеринарных колледжей и техникумов.

Для прохождения производственной практики в областные учреждения прибыли 133 студента, в том числе 122 студента Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К. И. Скрябина и 11 студентов из других учебных заведений.