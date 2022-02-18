РИАМО - 18 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о жестокости российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе к своим воспитанникам, сообщает Газета.ru.

«Томас Бах весьма авторитетный человек. Мы с уважением относимся к его мнению, но необязательно соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров. Но все знают, что жесткость тренера — залог победы учеников», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Бах сообщил, что его потрясло, как тренер Тутберидзе холодно отреагировала на 4-е место своей воспитанницы Камилы Валиевой в произвольной программе. 15-летняя спортсменка два раза упала во время выступления. Также глава МОК подчеркнул, что юной российской фигуристке тренер не оказала поддержку.

Валиева на зимних Играх в Пекине оказалась в центре допинг-скандала. Фигуристка в декабре прошлого года сдала положительную допинг-пробу. Пока разбирательства по этому делу не закончены. При этом Валиева успела завоевать золотую медаль в командном зачете.

Сейчас сборная Российского олимпийского комитета находится на 9 месте в медальном зачете Игр. Первую тройку занимают Норвегия, Германия и США.