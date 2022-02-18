РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В нынешнем году в Подольске многодетным семьям предоставят около 300 земельных участков, сообщает администрация округа.

Комитет имущественных и земельных отношений для обеспечения многодетных семей бесплатными участками постановлением администрации округа от 25.01.2022 № 131-П утвердил новый перечень земельных участков.

Официальная публикация перечня участков, в том числе на официальном сайте администрации округа, с 1 февраля дало старт дальнейшему распределению земельных участков согласно очередности по списку. Всего в планах на 2022 год предоставить около 300 земельных участков.

Семьям уже предложили 157 земельных участков, из которых 64 на территории микрорайона Лаговский в Подольске, 64 - в городском округе Чехов (Ваулово) и 29 - в Наро-Фоминском городском округе (Волково).

Ответы на интересующие вопросы можно получить в КИЗО по телефону: 8(496)769-41-98.