РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В 2023 году на улице Урицкого в Люберцах планируется открытие новой школы на 825 мест, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год.

«В следующем году в Люберцах появится новая школа на 825 мест на улице Урицкого, а также 2 детских сада: на 360 мест в ЖК «Самолет» и на 220 мест в ЖК «Люберцы парк», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что гимназия №1, школа №6 и детский сад №12 в Октябрьском будут капитально отремонтированы.

«К началу учебного года были открыты 3 школы-новостройки на 3 700 мест: «Лингвистическая школа» на 1 500 мест в ЖК «Люберецкий», школа №51 на 1 100 мест в поселке Мирный, второй корпус школы №28 на 1 100 мест в ЖК «Самолет». Благодаря финансовой поддержке Московской области построена и открыта пристройка к школе №59 на 400 мест для 5-11 классов в деревне Марусино. Это современный, светлый, просторный корпус, соединенный с блоком начальных классов двумя переходами», - уточнил Ружицкий.