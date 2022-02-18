РИАМО - 18 фев. Повышение с марта зарплат водителям «Мострансавто» и операторам системы-112 является справедливым решением, так как они, как и медики, оказались на передовой по борьбе с Covid-19, сообщил РИАМО председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 марта водители «Мострансавто» и операторы системы-112 получат прибавки к зарплате.

«Это своевременное и справедливое решение, ведь, кроме медиков, на передовой борьбы с самой масштабной по заболеваемости волной агрессивного штамма коронавируса омикрона встали именно водители автобусов и операторы служб спасения», - сказал Голубев.

Он отметил, что «коварный вирус также временно выбил работников из их рядов» и оставшиеся справились с возросшей нагрузкой.

Губернатор ранее отмечал, что задача властей – особое внимание уделить водителям. Водители «Мострансавто» получат надбавку в 5%, еще 10% к зарплате водители могут получить в качестве стимулирующих выплат. Стимулирующая выплата будет зависеть от загруженности водителя, особенностей маршрута, где он работает, качества выполнения обязанностей.

«Растут микрорайоны, все территории нуждаются в усилении подвижного состава. У нас будет больше автобусов, но важно, чтобы качество было на должном уровне», — подчеркивал Воробьев.

Он также отмечал, что на специалистов системы-112 легла большая нагрузка во время пандемии. На номер «112» звонят для вызова скорой помощи, а также в случае ДТП, пожара, ЧП или нарушения общественного порядка.

Служба «112» в Подмосковье работает с 2015 года. Ее цель – оказание помощи жителям и гостям региона наиболее удобными способами. В январе операторам и администраторам службы «112» в Московской области повысили зарплату на 7 тыс. рублей.

Мария Евсюкова