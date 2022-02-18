РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Жители второго подъезда дома №341 на Октябрьском проспекте в Люберцах в пятницу пожаловались на протечку кровли, говорится в публикации в Instagram-аккаунте mylubertsy.

В комментариях пользователи отметили, что такая же ситуация происходит и в первом подъезде.

«По указанному адресу в публикации специалисты УК АО «ЛГЖТ» проведут обследование кровли. Ответ предоставим дополнительно 19.02.2022 г.», - пишет в комментариях официальная страница управления ЖКХ администрации Люберец.

Управляющая организация ситуацию пока не прокомментировала.