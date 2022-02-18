РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Студенты техникума им. Гагарина в Люберцах в 2021 году выиграли 4 медали в региональном чемпионате WorldSkills, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год.

«Хочу отметить, что в прошлом году в рамках престижного открытого регионального чемпионата WorldSkills студенты техникума им. Гагарина завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Год науки и технологий для всестороннего развития и обучения студенческой молодежи в Люберецком техникуме им. Юрия Гагарина была открыта современная лаборатория химического анализа.

«Химико-аналитическое оборудование аналогично тому, что используется на производстве. В новой лаборатории можно готовить специалистов для всех отраслей промышленности по основным и дополнительным программам профессионального обучения, повышать квалификацию, готовить студентов к чемпионатам WorldSkills, - добавил Ружицкий.