РИАМО - 18 фев. Для использования русских аналогов иностранным словам, а также проверки текстов и официальных документов в правительстве Москвы можно открыть специальную лингвистическую службу, сообщила журналистам ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член совета при президенте РФ по русскому языку, член Правительственной комиссии по русскому языку Маргарита Русецкая.

«Думаю, что Москва себе точно может позволить такую службу для того, чтобы наши возникающие инновации, там, где это возможно и уместно, сопровождались все-таки русскоязычными наименованиями», - сказала Русецкая.

По ее словам, при создании лингвистической службы можно обратиться к опыту других стран. В частности, по примеру Украины и Узбекистана можно ввести должность советника по государственному языку.

Ранее Русецкая сообщила, что в ближайшее время эксперты могут представить программу поддержки и продвижения русского языка за рубежом. Она отметила, что работа по сохранению русского языка актуальна и важна не только на территории России, но и во всем мире.