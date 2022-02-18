РИАМО - 18 фев. Объект пищевой промышленности появится в поселении Вороновское новой Москвы, там будут делать хлебобулочные и кондитерские изделия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение об изменениях в правила землепользования было принято рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности. Речь идет о территории по адресу: поселение Вороновское, вблизи деревни Львово, квартал 138, д. 3, стр. 1 (ТАО).

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, по результатам внесения изменений объект появится на участке площадью 1,19 га.

Кроме производства хлебобулочных и кондитерских изделий, там будут помещения по упаковке и шоковой заморозке общей площадью 2463 кв. м.

В настоящее время на участке расположены здания склада и трансформаторной подстанции.