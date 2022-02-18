РИАМО - 18 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье госпитализировали 596 Covid-пациентов, что на 5,2% меньше показателя предыдущего дня, за который в регионе госпитализировали 629 человек с подтвержденным коронавирусом, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье за прошедшие сутки составило 5 161, от инфекции умерли 26 человек.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировали 913 827 случаев заражения Covid-19, от болезни умерли 13 959 пациентов.

Вакцинация от коронавируса остается единственным способом борьбы с заболеванием. В Подмосковье прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации.

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