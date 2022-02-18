РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В микрорайоне Шепчинки в библиотеке №11 МУК «ЦБС города Подольска» по средам проводят бесплатные мастер-классы по вязанию крючком, сообщает пресс-служба администрации библиотеки.

Всех, кто хочет научиться вязать крючком, ждут в библиотеке на бесплатных мастер-классах каждую среду с 16:30.

Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей день. Владение им дает возможность не только прикоснуться к настоящему искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Этот вид декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом, красотой и возможностью изготовить разнообразные изделия.

Благодаря возможности применения разнообразных ниток и выполнения изысканных моделей вязание крючком стало любимым занятием многих. Научиться вязать крючком проще, чем спицами.

Библиотека №11 находится в угловом доме на улице Володи Дубинина, 6.