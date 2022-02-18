РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» Подольска для детей начальной школы-детского сада компенсирующего вида провели органный концерт и интерактивную программу в рамках проекта «Музыка как универсальный язык», сообщает пресс-служба администрации центра.

В органном зале КПЦ «Дубровицы» 17 февраля состоялся органный концерт для детей «Снежная королева» в рамках проекта «Музыка как универсальный язык». Его провели для для творческого объединения «Воспитание музыкой» МОУ начальная школа-детский сад компенсирующего вида №53.

Заведующая органным залом КПЦ «Дубровицы» Юлия Иконникова подготовила для ребят интересную программу, в ходе которой исполнила произведения Оресте Раванелло и Сергея Прокофьева.

Музыкальные миниатюры сопровождались видеорядом из мультфильма «Снежная королева». Также юные зрители поучаствовали в интерактивной программе.