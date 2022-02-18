РИАМО - 18 фев. Суд в Москве избрал в отношении 37-летней женщины и 43-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля. Обвиняемые некоторое время не кормили своих 8-месячных близнецов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Двух 8-месячных голодных грудничков обнаружили в феврале в заваленной мусором квартире на улице Плеханова. Малышей в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц мегаполиса. На сегодняшний день братья находятся под наблюдением врачей.

С мая 2021 года по февраль 2022 года родители систематически причиняли детям физические, психические и нравственные страдания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 156 и ст. 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание).

На момент обнаружения малышей сами родители были в квартире в состоянии алкогольного опьянения.