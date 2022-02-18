РИАМО - 18 фев. Операторы-сурдопереводчики подмосковной системы-112 обработали свыше 100 вызовов от жителей и гостей региона с начала 2022 года. За 7 лет работы областного номера «112» сурдопереводчики приняли более 6,6 тыс. вызовов от людей с ограниченными возможностями по слуху, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

В 2021 году специалистам-сурдопереводчикам системы-112 Подмосковья позвонили 1,1 тыс. раз.

Связаться с подмосковными операторами-сурдопереводчиками можно несколькими способами: отправив СМС-сообщение, с помощью приложения «112 МО» или программы Skype.

Система-112 Подмосковья – региональная служба спасения, состоящая примерно из 500 объектов и около 900 автоматизированных рабочих мест. В случае возникновения экстренной ситуации граждане могут обратиться в «112» любым возможным способом и сообщить о происшествии, а операторы системы передадут вызов во все необходимые оперативные службы.

Служба спасения Московской области является самой масштабной среди аналогичных сервисов на всей территории РФ.