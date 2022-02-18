РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в приобретении кроватки обратившейся к нему в ходе приема многодетной маме из подмосковной Балашихи, женщина одна воспитывает 4 детей, сообщает пресс-служба парламентария.

Ефимов провел прием жителей округа по социальным вопросам в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Многодетная мама Ангелина Пронина попросила депутата оказать содействие в приобретении кроватки для ребенка.

Она рассказала, что воспитывает одна четверых ребятишек - 13, 11, 6, 4 лет. Муж скоропостижно скончался. Ей тяжело, но дети для нее - это самое главное сейчас. Они растут, и важно, чтобы у каждого была своя кровать.

«Либо окажем содействие в приобретении кровати, либо выделим материальную помощь, как вам будет удобно», - отметил Ефимов.

Жительница Наталья Барыкина сообщила, что потеряла мужа, воспитывает ребенка-инвалида одна, проживает вместе с мамой и своей сестрой в одной квартире. Депутат разъяснил женщине порядок подачи заявления в администрацию города о признании нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Еще одна заявительница Наталья Косина попросила устроить ее ребенка в школу №15 в первый класс, где уже учатся ее четверо детей. По прописке женщине предлагают отдать ребенка в гимназию №2. Областной депутат согласился, что лучше, если братья и сестры будут ходить в одно образовательное учреждение, и старшие будут присматривать за младшими.

Пенсионерка Надежда Медведева попросила помощи в приобретении дорогостоящего лекарства для сына.

«Дешевые аналоги, которые предоставляются бесплатно, помогают лишь на небольшой период и вызывают негативные побочные эффекты», - посетовала заявительница.

Ефимов отметил, что это системная проблема, о которой ему говорят уже не в первый раз.

«Важно проработать такой механизм, чтобы тяжелобольные люди получали лекарства, которые им помогают», - отметил областной депутат.

Подводя итоги приема, он дал поручение связаться с управлением социальной защиты населения Балашихи и проработать вопрос об оказании материальной помощи всем заявителям.