РИАМО - 18 фев. В ближайшее время эксперты могут представить программу поддержки и продвижения русского языка за рубежом, сообщила журналистам ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член совета при президенте РФ по русскому языку, член Правительственной комиссии по русскому языку Маргарита Русецкая.

«Сейчас МИДом также по поручению президента ведется работа по разработке программы продвижения и поддержки русского языка за рубежом. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы ее уже официально увидим. Мы как эксперты включены в работу над этой программой», - рассказала Русецкая.

По ее словам, работа по сохранению русского языка актуальна и важна не только на территории России, но и во всем мире.

«Будем надеяться, что эта программа также будет содействовать тому, чтобы 258 млн (человек - ред.), которые сегодня говорят на русском языке, <…> чтобы этот показатель пошел в рост», - отметила Русецкая.

Необходимость защиты и поддержки русского языка как государственного заявлена в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года.

21 февраля во всем мире будут отмечать Международный день родного языка.

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