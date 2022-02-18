РИАМО - 18 фев. В ближайшее время эксперты могут представить программу поддержки и продвижения русского языка за рубежом, сообщила журналистам ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член совета при президенте РФ по русскому языку, член Правительственной комиссии по русскому языку Маргарита Русецкая.
По ее словам, работа по сохранению русского языка актуальна и важна не только на территории России, но и во всем мире.
«Будем надеяться, что эта программа также будет содействовать тому, чтобы 258 млн (человек - ред.), которые сегодня говорят на русском языке, <…> чтобы этот показатель пошел в рост», - отметила Русецкая.
Необходимость защиты и поддержки русского языка как государственного заявлена в стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года.
21 февраля во всем мире будут отмечать Международный день родного языка.
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