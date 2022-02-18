РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи на территории ООО «ТПК СБ ЩИТ» в Шараповском проезде, 1 появился экопункт по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок для вторичной переработки, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка муниципалитета.

Весь объем вторсырья, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Автомат сам распознает материал и отправляет его в один из двух отсеков с применением механизма сжатия. За каждую принятую тару начисляются персональные экобонусы, которыми можно расплачиваться в компаниях – партнерах производителя, например, в сетевом магазине «ВкусВилл».

На сегодняшний день экопункты уже размещены на территории АО «Мытищинская ярмарка», в гипермаркете «Лента» в д. Шолохово. В ближайшие дни ожидается установка экопунктов на территории ТРК «Красный кит» и фермерского рынка «ЭкоБазар».