РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 фев. В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Котельники в 2022 году планируются работы в 17 домах, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области.

На работы выделено 179 млн рублей. В ходе капремонта планируется обновить кровли в 3 жилых домах, фасады – в 5 и инженерные системы – в 15.

В 2021 году в Котельниках отремонтировали 11 домов.

Всего на территории Подмосковья капремонт провели в 2 380 МКД, запланирован ремонт 3 757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», – сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.