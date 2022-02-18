РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 341 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

5 161 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 913 827 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 959 человек. Выздоровели и выписались 759 112 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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