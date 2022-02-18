РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. В связи с приходом теплого циклона спасатели предупреждают жителей городского округа Люберцы об опасности падения сосулек и снежных массивов с крыш, сообщили в территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Жителям рекомендуют при движении по улицам держаться подальше от домов с нависающими сосульками и снегом, не парковать вблизи этих зданий автотранспорт. Также не следует игнорировать ограждения, выставленные коммунальными службами. Особое внимание необходимо уделять детям и следить, чтобы они не находились в опасных местах.

Кроме того, при движении на улицах жителям рекомендуют ходить без наушников, чтобы услышать шум падающего снега. Если во время движения жители услышали шум с крыши, останавливаться на дороге и смотреть наверх нельзя. Также не следует бежать от здания. Спасатели советуют как можно быстрее прижаться к стене. В таком случае козырек послужит укрытием.

После падения с края крыши снег и лед могут сойти с середины кровли. В таком случае, если на тротуаре остались следы ранее упавших снежных массивов и сосулек, нужно обойти это место.

Также из-за теплого циклона на дорогах образовался лед. Жителям рекомендуют идти по тротуарам осторожно.