РИАМО - 18 фев. На медиафасаде Останкинской башни в полночь 22 февраля появится видеооткрытка с напоминанием о «Дне шести двоек», а на следующий день – поздравление с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Видеооткрытка, напоминающая об уникальной зеркальной дате 22.02.2022, появится 22 февраля на медиафасаде Останкинской башни. Ролик запустят в полночь. Помимо того, что в дате содержатся шесть двоек, этот день также выпал на вторник.

На следующий день на медиафасаде башни будет запущено поздравление с Днем защитника Отечества. Соответствующий видеоролик будет включен в полночь 23 февраля. Праздничная подсветка на Останскинской башне будет гореть с 17:00 до 23:00.

Также с 08:00 до 23:59 на медиафасаде башни будет транслироваться видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!» В ответ на фасаде моста будет гореть надпись «Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!».

«Переписка» Останкинской башни и Смоленского метромоста началась в День всех влюбленных в рамках сотрудничества Останкинской башни и метро Москвы. Тогда на медиафасадах сооружений появились сообщения «Ты одна на свете такая! Останкинская башня» и «Метромост, пришли селфи!».