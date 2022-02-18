РИАМО - 18 фев. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников обсудили командировку депутата столичного парламента Олега Артемьева на МКС, сообщается на сайте госкорпорации.

Артьемьев был избран депутатом городского парламента по итогам выборов в 2019 году. 18 марта 2022 года он отправится на МКС на 6 месяцев вместе с двумя космонавтами «Роскосмоса» Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым.

Рогозин и Шапошников договорились организовать возможность дистанционного участия Артемьева на пленарных заседаниях Мосгордумы. Так, голосование будет для него доступно благодаря электронной подписи. Такая возможность предусмотрена регламентом столичного парламента.

Кроме того, была затронута тема туристических поездок школьников Москвы на космодромы «Байконур» и «Восточный», проведения «Космического диктанта» в День космонавтики, передачи скафандра Артьемьева и спускаемого аппарата корабля «Союз МС-21» в Московский парламентский центр как экспонатов.

Запуск «Союза МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года. Космический аппарат стартует с космодрома «Байконур». Запуск получил название «Бауманского старта», так как экипаж корабля состоит из выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана. Третью ступень ракеты-носителя украсит герб вуза, а сам корабль получит собственное имя «Королев» в честь конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева.