РИАМО - 18 фев. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, но пока ему еще нужно наблюдение докторов, сообщает РИА Новости.

О состоянии председателя партии рассказал замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов.

«Пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

Помимо этого, Нилов также выразил благодарность тем, кто шлет политику теплые слова.

Информация о болезни Жириновского появилась в Сети на прошлой неделе. В самой партии сообщали, что политик чувствует себя нормально и даже дает дистанционные распоряжения. При этом госпитализирован он был еще 2 февраля. Политик предпочитал скрывать свою болезнь, чтобы не навредить прививочной кампании от коронавируса.