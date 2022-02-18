РИАМО - 18 фев. 47-летнего москвича Александра Романова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима за сексуальное насилие над тремя мальчиками возрастом 14 и 12 лет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи установили, что зимой прошлого года в своем автомобиле на парковке улицы Моршанской он совершал насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении троих знакомых ему мальчиков. Двум из них 14 лет, одному – 12 лет.

Дети находились в беспомощном состоянии и были лишены возможности понимать характер и значение совершаемых с ними действий, поэтому не смогли оказать сопротивление.

Помимо реального срока, Романова лишили права 20 лет работать в образовательных учреждениях и ограничили свободу на 2 года.