РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. В подмосковном Красногорске распространят 40 тыс. листовок с оповещением о дистанционном мошенничестве, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

Начальник УМВД России по городскому округу Николай Жуков совместно с заместителем главы администрации муниципалитета Александром Бутенко провел круглый стол на тему «Оповещение жителей о дистанционном мошенничестве» с представителями профильных и территориальных отделов администрации.

Листовки с оповещением будут расклеены в каждом подъезде, лифте, на остановках и в муниципальных учреждениях округа, а также разложены в почтовые ящики для каждого жителя.

В городском округе Красногорск уже создана группа проверки, чтобы контролировать, висят ли листки оповещения или нет.