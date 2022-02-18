РИАМО - 18 фев. Для уменьшения числа наркозависимых подростков в России необходимо организовать интернет-поток, но пока эта работа только начинается, сообщила доктора медицинских наук, директора Национального научного центра наркологии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяны Клименко.

«Основные наркопотребители – это лица молодого возраста, которое мало пользуются традиционной информацией и в основном информацию получают из интернета. Поэтому задача навести и организовать интернет-потоки, это очень важно и в плане борьбы с наркоторговлей в том числе», - рассказала Клименко.

Она добавила, что работа над этим направлением находится в начале пути. Пока нет принципиальных предложений, но это перспективная работа, которой нужно заниматься.

«Интернет здесь конечно очень важен, но дело в том, что когда подросток заходит в интернет, он сам выбирает тот контекст, которые ему интересен», - подчеркнула специалист.

Клименка отметила, что очень важно говорить о вреде наркотиков с подростками в школах и дома. Также необходимо создать альтернативные варианты для удовлетворения интересов подростков и переключения их на здоровый образ жизни.​