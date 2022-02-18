РИАМО - 18 фев. В течение прошлого года на Московской областной станции скорой медицинской помощи специалисты провели около 45 тыс. консультаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В минувшем году на Московской областной станции скорой медицинской помощи начал работать кардиопульт – консультационный центр, с помощью которого медбригады могут передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу прямо во время выезда. Доктор расшифровывает ЭКГ пациента и дает оценку его состоянию. После этого бригада скорой помощи принимает решение о госпитализации больного на основании полученных данных.

Оперативность в данном вопросе очень важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного нужно в кратчайшие сроки доставить в стационар.

«Кардиопульт начал свою работу в регионе в конце августа прошлого года. За это время было проведено почти 45 тыс. консультаций. В 7% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры для получения медпомощи», – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Работа кардиопульта в регионе стала возможной благодаря закупке на станцию скорой помощи новых машин, которые оборудованы электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

Всего в 2021 году в Московской области приобрели почти 350 портативных аппаратов ЭКГ.

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