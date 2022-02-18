РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В городском округе Мытищи провели выездную встречу с жителями деревни Высоково, сообщил заместитель главы администрации горокруга Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

В ходе встречи осмотрели территорию населенного пункта на предмет проверки качества очистки автомобильных дорог и проездов от снега, обсудили насущные проблемы, волнующие жителей.

Среди них: проведение выборов старосты, необходимость обустройства искусственных дорожных неровностей, уличного освещения, асфальтирование улиц, проведение мероприятий по расчистке лесного массива от сухих и поваленных деревьев, мониторинг зеленых насаждений на территориях общего пользования и многое другое.

Все вопросы зафиксированы в протоколе и будут приняты в работу ответственными сотрудниками МКУ «ТУ «Пироговский».