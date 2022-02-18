РИАМО - 18 фев. Судебные приставы приняли решение об аресте роскошного автопарка рэпера Моргенштерна из-за неоплаченных прошлогодних штрафов ГИБДД. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Суд одобрил исполнительное производство в рамках которого судебные приставы арестовали автомобили артиста на общую сумму 60 млн рублей.

Долг рэпера перед Госавтоинспекции составляет 9,5 тыс. рублей. Все нарушения были совершены рэпером в ноябре 2021 года. При этом 7 из 8 исполнительных производств начаты 15 февраля, а арест наложен уже через двое суток. Восьмое исполнительное производство было возбуждено 11 февраля.

Моргенштерн владеет рядом дорогостоящих автомобилей, включая Mclaren 600 LT и Porsche 911, а также несколько Mercedes-Benz.

Ранее в отношении Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков.

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