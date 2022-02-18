РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. В регионе продолжаются профилактические рейды в местах традиционного выхода населения на лед. Жителей Балашихи предостерегают, что из-за теплой для февраля погоды лед приобрел неоднородную, рыхлую структуру и риск провалиться очень велик, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, лед на тех водоемах, где отсутствует течение, надежнее, а вот ледовая поверхность рек и водохранилищ совершенно непредсказуема. Почти на всех водных объектах лед успел пропитаться талой водой и приобрести неоднородную, рыхлую структуру.

«Такой лед разрушается под ногами, как кубик сахара в чае. Единственный вариант предотвратить неприятность – не выходить на лед водоемов. Точно сказать, выдержит ли такой лед, даже имеющий безопасную толщину, вес человека – невозможно. Скорее всего нет. Риск очень велик», – сказал Плевако.

Он добавил, что спасатели выявили 13 водоемов, на которых или совсем нет льда, или он слишком тонок и выход на ледовую поверхность категорически запрещен.

На Москве-реке в Бронницах, Можайске и Коломне льда нет, так же как и на Волге в Дубне, реке Гнилуше в Домодедове и Вохонке в Павловском Посаде. Клязьма в Кашире имеет по всей площади толщину льда от 0 до 39 см. На Оке в Кашире лед достигает толщины 35 см, но много участков, где лед крайне хрупок.

Аналогичная ситуация на Клязьме в Орехово-Зуеве, там лед достигает 35 см, однако повсеместно наблюдаются полыньи. Другая ситуация на реке Пахре в Подольске. Ледовый покров там составляет от 5 до 12 см, но очень обманчив, выходить на лед водоема категорически запрещено. На Яузе в Мытищах толщина льда составила всего 2 см, а на реке Ольховке в Раменском лед от 0 до 7 см.

«Это очень мало, особенно при условии его рыхлой структуры. Важно помнить, что с каждым днем лед будет опаснее, ведь под действием плюсовых температур и подводного течения он разрушается», – заключил Плевако.