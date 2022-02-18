РИАМО - 18 фев. Рабочие закончили остекление нового пешеходного моста, который соединяет Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы в столице. Он находится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что рабочие уже начали монтаж оборудования и инженерных систем на объекте: электроснабжения, освещения, диспетчеризации и видеонаблюдения.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства объекта и один из операторов программы создания сети ТПУ в городе) Юрия Кравцова, на сегодняшний день на мосту идет монтаж двух лифтов. Они обеспечат доступность для маломобильных горожан и гостей столицы. Данные работы завершены почти на четверть.

«В настоящий момент завершаются работы по восстановлению набережной и уже идет благоустройство прилегающей территории — гранитное мощение возле первой башни моста», – сказал Кравцов.

Длина дугообразного моста между набережными в центре Москвы будет 111 м, длина пролетного строения составит 88 м.

Столичный ТПУ «Электрозаводская» включит в себя одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой веток метрополитена, а еще платформу Электрозаводская Московской железной дороги. В проект включили реконструкцию прилегающих к транспортному узлу улиц, создание парковок и комплексное благоустройство.

Также на этой территории планируют создать подземную пересадку между двумя действующими станциями метрополитена.