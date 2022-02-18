РИАМО - 18 фев. Центральная пригородная пассажирская компания в апреле текущего года запустит два 11-вагонных поезда ЭП2Д на Казанском направлении МЖД, сообщает пресс-служба компании.
Ежедневно со станций Казанского направления отправляются порядка 215 тыс. пассажиров.
На сегодня в собственности у ЦППК 40% поездов. К 2024 году планируется увеличить показатели до 55%. Казанское направление станет шестым, где ЦППК запустит собственные составы на обычных, неэкспрессных маршрутах.
В электропоезда ЭП2Д установлены мягкие сидения с USB-разъемами, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха. Также пассажиры смогут подключаться к беспроводной сети Wi-Fi. Помимо этого, будут созданы комфортные условия для передвижения маломобильных горожан: в головных вагонах есть откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты.
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