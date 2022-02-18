РИАМО - 18 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Волга-Косметика» закона о банкротстве. Нарушение было выявлено на торгах по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «МБСтрой» на действия конкурсного управляющего ООО «Волга-Косметика» при организации торгов по продаже имущества должника («Волга-Косметика») посредством публичного предложения.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу «МБСтрой» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, конкурсный управляющий обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал конкурсному управляющему в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Подмосковного УФАС России.

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