РИАМО - 18 фев. В ближайшее несколько лет по всему миру может сократиться число носителей русского языка на 15%, сообщил председатель Научно-образовательного союза «Родное слово», член Совета при президенте РФ по русскому языку Константин Деревянко.

«Ареал распространения русского языка в мире сокращается. По прогнозам с 250 млн (носителей – ред.) в текущем году, плюс-минус, он сократится буквально за ближайшие несколько лет еще на 15%», - заявил Деревянко.

По его словам, число носителей русского языка и дальше будет сокращаться, если не предпринять качественных системных шагов на государственном уровне.

Директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик также добавил, что на территории страны уменьшается число малых языков. Этот процесс набирает обороты из-за глобализации.

«По исследованиям специалистов Института языкознания РАН за последние 150 лет исчезло 25 языков на территории России. Из них примерно треть за последние 30 лет. Этот процесс постепенно ускоряется», – отметил Деревянко.

По его словам, около 160 языков, на которых говорят жители страны, находятся на грани исчезновения. То есть у них сохранились лишь пожилые носители.

Благополучными с этой точки зрения можно называть около 10 языков, включая русский и несколько языков республик РФ.

«На сегодняшний день идет очень активная работа по, так скажем, уточнению нормативной основы, в которой разрабатывается новый закон о государственном языке РФ. В принципе он уже внесен в правительство, сейчас проходит этапы согласования. Этот закон уточняет процедуру утверждения норм и правил», – отметил Деревянко.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа над полным сводом правил орфографии, который будет готов к 2024 году. К 2026-2027 году планируют разработать свод правил пунктуации.

«Новые правила не означают новое написание слов. <…> Это новые формулировки правил - более полные, более подробные, актуальные для современного русского языка», – прокомментировал главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

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